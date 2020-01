WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Szukała mężczyzny, któremu nie będzie przeszkadzał brak pracy. 100 zł i darmowy obiad nie spełnia jej oczekiwań Monika jest jeszcze młoda i całe życie utrzymywała ją mama. Chciałaby znaleźć mężczyznę, który raz na jakiś czas zostawi jej jakieś pieniądze. Niestety, skromne 100 zł od obecnego partnera nie zadowala 20-latki. 20-latka oczekuje wsparcia finansowego (iStock.com) Monika szukała faceta, któremu nie będzie przeszkadzało, że nie ma pracy. Ma dopiero 20-lat i dotychczas utrzymywała ją mama. Teraz chciałaby znaleźć partnera, który również będzie dla niej finansowym wsparciem. Swoimi przemyśleniami podzieliła się na forum internetowym. Monika szuka partnera, który pomoże jej finansowo "Szukałam faceta, któremu nie będzie przeszkadzać, że nie mam pracy. W końcu ktoś taki się trafił. Lekko starszy, raczej nieśmiały, niedoświadczony z kobietami, niebrzydki i pracujący za granicą. Na początku byłam bardzo zadowolona. Pomyślałam, że znalazłam tego jedynego, ale się pomyliłam" – opowiada Monika. – "Wcześniej liczyłam, że będzie mi zostawiać jakieś pieniążki, na przykład na lakier do paznokci czy perfumy. W rzeczywistości kupował mi jednak tylko jakieś jedzenie, które starczało na maksymalnie 2-3 dni. Na pozostałe kilka dni zostawiał zaledwie 100 zł. Sugerowałam, by dał mi kieszonkowe, ale powiedział, że nie ma pieniędzy. Przestałam o siebie dbać. Nie chodzę do fryzjera, bo nawet na to mnie nie stać. Pewnie podpowiecie, żebym poszła do pracy, ale niestety, mam poważny problem. Od 14 roku życia cierpię na depresję, fobię społeczną, lęki, a kontakty z obcymi ludźmi są dla mnie katorgą. Nie chcę naciągać partnera na pieniądze, nie oczekuję prezentów każdego dnia, ale chciałabym móc o siebie zadbać" – narzeka 20-latka. Internautom nie spodobało się podejście Moniki. Zasugerowali jej, że powinna się uniezależnić. Ich zdaniem, przydatna byłaby również pomoc psychologa. "Wiem, że czasem ciężko się ruszyć, szczególnie kiedy nie masz doświadczenia i do tego dochodzą problemy, o których wspomniałaś. Może znajdziesz jakąś pracę na uboczu, z dala od ludzi? Trochę sobie dorobisz i będziesz miała czas, aby krok po kroku oswajać fobie. Może jakiś psycholog by pomógł", "Mnie też utrzymuje facet i wstydzę się tego, a co dopiero jakbym miała od niego wyłudzać pieniądze na kosmetyki. Nie głupio ci?", "Poszukaj pracy, nawet za jakieś grosze, aby coś robić i mieć trochę własnych pieniędzy" – komentowali użytkownicy forum.