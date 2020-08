WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 4 godziny temu Szukasz dobrej hurtowni odzieży? Oni szturmem weszli na rynek! Hurtownia odzieży i producent odzieży Chiara Poland to jeden z najdynamiczniej rozwijających się brandów sektora odzieżowego w 2020 roku. Co stanowi o jego sile i dlaczego wybór profesjonalnej hurtowni odzieży jest tak ważny dla klientów? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Chiara Poland Hurtownia odzieży damskiej to nie jest zabawa dla każdego Prowadzenie dobrej hurtowni odzieży to nie tylko wynik pasji i zaangażowania. Zainteresowanie modą jest w tym wypadku niezbędne, ale zarazem oczywiste. By osiągnąć sukces potrzebna jest też biznesowa smykałka i umiejętności menadżerskie. Bowiem hurtownia odzieży w obecnych czasach to sprawnie zarządzany organizm, który rzetelnie i w zindywidualizowany sposób podchodzi do potrzeb klientów. Dobrym przykładem takiego brandu jest właśnie Chiara Poland, która w ciągu ostatniego półrocza zwielokrotniła swoją widoczność w Internecie, a także znacząco podniosła rozpoznawalność marki w świecie offline. Producent odzieży musi znać trendy! Zespół tworzący markę odzieżową musi żyć trendami rządzącymi w branży. To właśnie bycie na czasie z wszystkich nowinkami sprawia, że produkowana odzież jest „modna”, ubrania przyciągają wzrok i chętnie wybierane są przez indywidualnych klientów. Dobrze gdy, tak jak w Chiarze, firma zajmuje się bezpośrednio produkcją ubrań – zna tajniki krawiectwa, posiada swoją szwalnie itp. Wówczas cały proces dopięty jest od A do Z. Jakość materiałów priorytetem W dobie afer metkowych nie ma już miejsca na „lekkie” podejście do tematu jakości materiałów. Być może to jedna z tajemnic rozwoju Chiary – każdy z modeli będących w kolekcji został uszyty w całości w Polsce, a do ich stworzenia posłużyły najlepszej jakości materiały. – W tej kwestii nie uznajemy kompromisów. Jesteśmy z tego niezwykle dumni – deklarują przedstawiciele marki. Jak wybrać dobrą hurtownię? To pytanie, które często pada w kontekście hurtowni z odzieżą i ubraniami. Poza powyższymi, warto zwrócić jeszcze na co najmniej kilka aspektów: • Sprawdzaj rekomendacje - szukając odpowiedniej hurtowni ubrań sugeruj się więc opiniami na jej temat w Internecie. Sprawdź czy klienci pozytywnie oceniają kontakt z daną firmą. Oceniaj też swoje wrażenia z pierwszych rozmów z przedstawicielami hurtowni. Jest prawdopodobne, że profesjonalizm w kontakcie z klientami przekłada się też na poważne podejście do relacji biznesowych.

• Współpraca z butikami i firmami odzieżowymi – sprawdź partnerów biznesowych hurtowni. Dla przykładu Chiara współpracuje tylko z najlepszymi podwykonawcami - farbiarniami, przędzalniami, wzorcowniami. Wszystkie dobrane są tak, by spełniać najwyższe standardy marki oraz klientów.

• Aktualizacja asortymentu – jak najlepiej zbadać czy marka orientuje się w bieżących trendach? Wystarczy sprawdzić czy regularnie aktualizuje swoje kolekcje. Dobra hurtownia odzieży wprowadza nowości regularnie, przynajmniej raz w miesiącu.

• Własna szwalnia – to duży atut każdego producenta odzieży. Jeśli marka ma w swoim portfolio własną szwalnią możesz mieć pewność, że trzyma pieczę nad całym procesem twórczym, a ubrania są dobrej jakości.