Szukasz idealnej fryzury na andrzejki? Zainspiruj się gwiazdami

To magiczny wieczór, pełen gier i zabaw. Najciekawszymi zwyczajami, które przetrwały do dziś, jest m.in.: lanie wosku przez dziurkę od klucza, wbijanie szpilki w kartkę papieru, by poznać imię należące do przyszłego małżonka oraz ustawianie butów w kierunku drzwi, by dowiedzieć się, kto ostatni wyjdzie za mąż.