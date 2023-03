Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Kobiet? Przychodzimy z garścią inspiracji

Kobiety często zastanawiają się, czy torebki z ich szaf dobrze komponują się ze stylizacjami. Każda zna kryzys przed lustrem zatytułowany "nie mam się w co ubrać". Aby raz na zawsze temu zapobiec, dobrze jest spędzić dzień ze stylistką i personal shopperką. Ekspertka na początku podpowiada, które odcienie pasują do kolorystycznego typu urody, a kroje do typu figury. Następnie robi przegląd szafy i zabiera klientkę na zakupy. Doświadczenie z pewnością warte zafundowania ukochanej kobiecie.