Szwajcarska perfekcja w parzeniu kawy

Dobre ziarno to dopiero początek podróży do pełnego, aromatycznego smaku. To, co sprawia, że ta podróż jest przyjemnością, to technologia i precyzja, które wpływają na każdy etap przygotowania kawy. A taką dają tylko ekspresy z najwyższej półki. Czym się wyróżniają i jak dobrać taki, który będzie dla nas najlepszym wyborem?