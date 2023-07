Szydełkowe sukienki. Przebój tego lata, który zawrócił w głowach gwiazdom

Szydełkowa maxi na letnie wieczory

Polki stawiają na dziergane sukienki z wersji maxi. Małgorzata Opczowska zarzuciła casualową kreację na czarne bikini i uzupełniła wakacyjny look kapeluszem fedora. Choć sukienka z dekoltem przylega do ciała, to już na pierwszy rzut oka widać, że jest niezwykle wygodna.