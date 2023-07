T-shirt poszedł w odstawkę. Zawadzka włożyła prześwitujący gorset

Koronkowe historie

Ale gwiazda przełamała puchatą strukturę tym, co działo się pod sweterkiem. Koronkowy i lekko prześwitujący gorset momentalnie wprowadził do stylizacji zmysłowość. Romantyczne hafty połączone z dziewczęcym kolorem nie wyglądały jednak wulgarnie, a to rzadkość w przypadku tego typu gorsetów. Czy top ocierał się o granicę tandety? Być może, ale kicz ukryty pod nazwą trendu "kamp" w ostatnich sezonach robi w świecie mody zawrotną karierę.