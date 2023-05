T-shirt z nadrukiem to must-have. Bez względu na wiek i styl

Historia koszulek z nadrukiem sięga lat 60., kiedy na zwykłych, gładkich t-shirtach, uważnych do niedawna za bieliznę, zaczęto umieszczać hasła pacyfistyczne. Tym sposobem koszulki nie tylko wyszły z ukrycia, ale stały się też jednym z najbardziej widocznych elementów stroju. Poza politycznymi sloganami, na koszulkach zaczęły się pojawiać także nazwy popularnych wówczas zespołów muzycznych, jak np. The Rolling Stones, Led Zeppelin czy The Beatles. Z czasem gładką powierzchnię prostych t-shirtów zaczęto wykorzystywać też do propagowania równości i tolerancji, czasem w szokujący i kontrowersyjny sposób. Do historii przeszedł projekt koszulki Vivienne Westwood i Malcolma McLarena, przedstawiający parę obnażonych kowbojów. Nadruk miał zwrócić uwagę na pary jednopłciowe. Na miano kultowej zasługuje także grafika "Ignorance = Fear, Silence = Death", której autorem był amerykański przedstawiciel pop-artu, Keith Haring.