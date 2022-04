Ta biżuteria i akcesoria będą teraz na topie. Poznaj najgorętsze trendy na wiosnę 2022

Przyszła wiosna, a wraz z nią motyle

Zacznijmy od biżuterii, czyli czegoś, co większość kobiet kocha najbardziej. Biżuteria nie zawsze musi być prosta w swojej formie. Tej wiosny jest wręcz przeciwnie – dominują nieoczywiste kształty. Jednym z nich jest motyl, czyli synonim wiosny. To właśnie na niego postawiła marka W.KRUK w swojej nowej kolekcji Preludium Butterfly. Jej twórcy chcieli w ten sposób odwołać się również do miłości, której początkom sprzyja wiosenny czas i skutkuje motylkami w brzuchu. Ponadto jest to odniesienie do mody i jej ikon z początku lat 2000. Te czasy po dwóch dekadach powróciły do nas niczym bumerang.