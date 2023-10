Ta buteleczka to bestseller. Kryje czysty kwas hialuronowy. Ma min. 5 zastosowań

Olejek hialuronowy na twarz, dłonie, piersi, pośladki…

Szukając kosmetyku o możliwie jak największej zawartości kwasu hialuronowego, warto zainteresować się tym olejkiem. To niemal czysty hialuron (1-proc. roztwór kwasu), bez zbędnych dodatków. Produkt zamknięty jest w małej buteleczce. Można zastąpić nim nawilżający krem do twarzy, ale nie tylko. Producent wymienia co najmniej pięć różnych zastosować tego produktu. Okazuje się, że jest w stanie nie tylko pokaźnie nawilżyć i rozpromienić twarz, ale też rozjaśnić tzw. Plamy wątrobowe pojawiające się na rękach i ujędrnić, a nawet optycznie powiększyć usta, biust czy pośladki.