Ta fryzura podbija Instagram. Takie proste upięcie wykonasz w zaledwie kilka minut

W tym sezonie odchodzimy od gładkich fryzur . Modny nadal pozostaje bob, choć tym razem z grzywką, ale możemy zaobserwować również powrót kultowych trendów z lat 90. Do łask wróciły niesforne kosmyki okalające twarz i "pazurki".

To nie misterny kok, z każdym starannie zaczesanym włosem, ale fryzura pozwalająca na dużą swobodę. Takie upięcie wykonamy w zaledwie kilka minut. W modzie są zarówno wysokie kucyki, niskie, stylowe koczyki oraz messy bun. Ważnym, jest jednak to, co dzieje się z przodu. Należy pozostawić kosmyki włosów, które będą układać się naszej twarzy, podkreślając jej rysy. W zależności od preferencji, można pozostawić pasma lekko falowane, podkręcone lokówką lub wyprostowane prostownicą. Trzeba mieć jednak na względzie, że w przypadku takiej fryzury, gumka ma znaczenie. Influencerki szczególnie upodobały sobie oplatanie gumki cienkimi pasmami włosów, dzięki czemu pozostanie niewidoczna.