Ta mikstura pomaga w chorobie. Ewa Wachowicz zdradziła tajny składnik

Ewa Wachowicz zdradziła przepis na syrop z cebuli. Kiedyś go nie znosiła

Syrop z cebuli to prawdziwa tajna broń, kiedy szaleje sezon przeziębienia i grypy. Niestety jego smak i zapach nie każdemu pasuje – nie inaczej było z Ewą Wachowicz. "Kiedy byłam mała i chorowałam to ani rodzice, ani dziadkowie nie biegli od razu do apteki po lekarstwa, tylko próbowali wyleczyć mnie domowymi sposobami. Wszyscy wiemy, że syrop na kaszel z cebuli z dodatkiem miodu to samo zdrowie, ale rzadko które dziecko pokocha taki smak... Ja szczerze nie znosiłam tej mikstury, dlatego była ona zmorą mojego dzieciństwa" - opowiadała na łamach "Faktu".