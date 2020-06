Ta najmodniejsza fryzura na lato stała się hitem Instagrama. Wykonasz ją w 5 minut

Dobranie odpowiedniej fryzury na lato nie jest łatwe. Panujące na zewnątrz upały dają się we znaki i mogą być szczególnie problematyczne dla kobiet z długimi włosami. Całe szczęście w tym sezonie to smoczy warkocz jest najmodniejszym uczesaniem. W tym upięciu włosy nie będą ci przeszkadzały, a efekt zachwyci każdego.

Jak zrobić smoczy warkocz?

Smoczy warkocz z pewnością nie jest czasochłonny. Jego zrobienie zajmuje zaledwie 5 minut. Niewątpliwą zaletą tej fryzury jest to, że do jej wykonania nie są potrzebne specjalistyczne przyrządy. Wystarczy kilkanaście cienkich gumek do włosów i cienki grzebyk. Przy jego pomocy będziesz oddzielać kolejne warstwy włosów.