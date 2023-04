Ta suknia przejdzie do historii. Zendaya skradła całe show. Seria zdjęć

Zendaya to współczesna ikona stylu. To także muza wielu projektantów, marzenie reżyserów i idolka generacji Z. Ma w sobie bezpretensjonalny urok i naturalny wdzięk. Na otwarcie Centrum Kultury Nita Mukesh Ambani wybrała kreację, która wyglądała jak rozgwieżdżone niebo nocą. To projekt indyjskiego i cenionego designera, Rahula Mishry, który na wielkie wyjścia ubiera indyjskie gwiazdy. Wyjątek zrobił dla młodej amerykańskiej aktorki.