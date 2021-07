Ta torebka jest wakacyjnym hitem. Kosztuje jedynie 30 zł

Pleciona torebka za 30 zł

Jest niewielka, ale dość pojemna i bez problemu zmieścicie w niej to, co najważniejsze. Ma ciekawy kształt i uniwersalny, czarny kolor, dzięki czemu będzie pasowała do wszystkiego - niezależnie od tego, czy nałożycie ją na randkę, czy wyjście z przyjaciółką. Dodatkowo w środku posiada worek ze ściągaczem, więc bez obaw, nie ma szans, by coś z niej przypadkowo wypadło. Dopasujecie ją do własnych potrzeb, dzięki dwóm rączkom, krótszej do ręki i dłuższej, na lub przez ramię. Pleciona torebka, o której mowa, kosztuje zaledwie 30 zł. Dostępna jest w popularnym wielobranżowym dyskoncie Pepco.