Ta tragedia zmieniła jego życie. Ukochana Kutchera została zamordowana

21 lutego 2001 r. 22-letnia Ashley Ellerin została dźgnięta nożem 47 razy. Studentka LA Fashion Institute of Design and Merchandising przygotowywała się na randkę z Ashtonem Kutcherem, kiedy Michael Gargiulo - znany jako "Hollywood Ripper" - wszedł do jej domu w Hollywood i ją zamordował.

Ashton Kutcher był w związku z Ashley Ellerin Źródło: Getty Images, Facebook