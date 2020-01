"Tabletka gwałtu" za 18 złotych. Taki zapis w menu odnajdziemy w łódzkim klubie

Klub muzyczny "Wooltura" mieszczący się na ul. Wólczańskiej w Łodzi ma do zaoferowania w menu drinki - "Jagerbomba" czy "Woolturita". W karcie odnajdziemy również drink... "Tabletkę gwałtu". O tym wszystkim poinformowała jedna z internautek, która zwróciła uwagę barmanowi.

Jednak to nie klimat klubu zszokował internautkę, a drink o nazwie "Pigułka gwałtu" za jedyne 18 złotych. "Klub Wooltura na Wólczańskiej w Łodzi. Zwróciłam obsłudze uwagę, że bardzo niefajne i nieudany żart. Podobno jestem pierwsza, której się to nie podoba. Pan dorzucił z kamienną twarzą (ale bardzo zadowolony z udanego żartu), że 'jak ktoś zamawia, to zawsze pytają, czy chce z gwałtem, czy bez'. Zapytałam, czy feedback od klientów w ogóle ich interesuje, bo to sprawia, że raczej tu nie wrócę. Usłyszałam, że wszystkim innym się podoba" - napisała.