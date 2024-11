"Tajlandia nie jest naszym krajem". Mama pięcioraczków mówi o powrocie

Losy rodziny pięcioraczków z Horyńca śledzą w internecie tysiące Polaków. Dominika i Vincent Clarke, rodzice dzieci, kilka miesięcy temu podjęli decyzję o przeprowadzeniu się razem z pociechami do Tajlandii. Choć na początku byli zachwyceni tym miejscem, mama pięcioraczków ujawniła w mediach społecznościowych, że myśli o powrocie.

Temat powrotu do Polski coraz częściej przewija się w rodzinnych rozmowach Clarków.

- Podejrzewam, że mi by było łatwiej mieszkać w Polsce pod wieloma względami - wyznała Dominika Clarke na profilu rodziny na Instagramie.

Tych słów nie wypowiedziała bez powodu. Razem z mężem intensywnie uczą się języka tajskiego, ponieważ to właśnie znajomość języka i co najmniej trzyletni pobyt na wyspie mogą otworzyć im drzwi do ubiegania się o rezydenturę.