Matka pięcioraczków z Horyńca płacze w sieci. "Najgorszy ból"

Mama pięcioraczków z Horyńca dzieli się w mediach społecznościowych dobrymi i złymi momentami z życia licznej rodziny. Jakiś czas temu Dominika i Vincent Clarkowie opowiedzieli o stresującej przeprowadzce z jednego apartamentu do innego domu, który również znajduje się na tajskiej wyspie Koh Lanta.

Na instagramowym nagraniu widzimy Dominikę Clarke, która siedzi na krześle i z ociera łzy. Kobieta opowiedziała, że dzień wcześniej jedna z jej córek rzuciła śmietaną w kierunku męża i trafiła w palec, co bardzo ją rozbawiło. Następnego dnia sama uderzyła się w stopę i teraz nie jest jej aż tak do śmiechu.

"Współczuję, pamiętam, jak ja uderzyłam w sklepie w regał i paznokieć pękł. Ból okropny, chociaż paluch cały", "Trzeba jechać na SOR. Zrobią rtg. Podejrzewam, że nastawią paluchy, zrobią kolejne rtg i zazwyczaj palec złamany przyklejają plastrem do zdrowego. Sztywniejsze buciki i będzie dobrze. Ja złamałam 3 palce u stopy jak szlam na rehabilitację" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Rodzina pięcioraczków trafiła do zastępczego domu. "Duży problem"

