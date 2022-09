Tak dopasujesz za ciasne buty. Działa za każdym razem

Jak założyć za ciasne buty? Oto zaskakujący trik na ich rozciągnięcie

Co robić, kiedy buty są za ciasne? Sztuczek na zakładanie za małego obuwia jest wiele. Wyjątkowym trikiem podzieliła się jedna ze znanych firm obuwniczych, która postanowiła opublikować przydatne nagranie na Tik Toku. W nagraniu widzimy, jak kobieta męczy się z wciśnięciem stopy do wysokiego buta. Zamieszczona wskazówka polega na tym, żeby pomóc sobie założyć obuwie za pomocą torby do mrożenia. Wystarczy włożyć stopę do worka, co pozwoli następnie bez problemu wsunąć ją do buta.