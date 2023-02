Tak Joachim Brudziński wystąpił w Strasburgu. Eksperci od wizerunku komentują

Stylistka uważa, że reakcje dotyczące ubioru Brudzińskiego są przesadzone. - Myślę, że zbyt dużą wagę przywiązuje się do jego stroju, zamiast skupić się na jego mowie w Parlamencie Europejskim. Reakcje są więc moim zdaniem nieadekwatne do tego, co wydarzyło się podczas debaty - podkreśla Kosson, dodając, że każdy może mieć "gorszy dzień garderobiany".