Tak Kwaśniewscy bawili się na ślubie córki. Zdjęcia sprzed lat trafiły do sieci

Aleksander Kwaśniewski od 1995 do 2005 roku był prezydentem Polski. Podczas jego kadencji wydarzyło się wiele przełomowych momentów, w tym m.in. przyjęcie naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego czy wstąpienie do Unii Europejskiej. Wraz z żoną - Jolantą, do dziś przez wiele osób wymieniani są jako najbardziej lubiana para prezydencka po 1989 r.