Aleksandra Kwaśniewska zdecydowała się na bezdzietność. Ekspertka wyjaśnia, dlaczego warto ją wybrać

- Rano możemy poprzytulać się, zanim wstaniemy, a potem rano zjeść śniadanko. Wieczorem iść do kina albo przy winie pogadać o tym, co się nam wydarzyło tego dnia. Mamy siebie tylko dla siebie. Możemy oddawać się wspólnym pasjom i celom (...) Pary z dziećmi też to mogą czuć. Bezdzietni jednak wiedzą, że mają tylko siebie do stworzenia związku, do bycia rodziną - stwierdziła Miller.