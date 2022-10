Tak mieszka Maciej Kurzajewski. Jeden ze sprzętów się wyróżnia

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą mieszkać razem? "Na razie tylko się spotykają"

Plotki o Kurzajewskim i Cichopek głoszą, że para dopiero myśli o wspólnym mieszkaniu. "Kasia i Maciek nie mieszkają razem. Ona nie może opuścić mieszkania, z którego jej dzieci mają blisko do szkoły, a on ma dom w Starej Miłosnej, z dala od centrum Warszawy. Na razie tylko się spotykają i od czasu do czasu zostają u siebie na noc" - donosiło źródło "Super Expressu".