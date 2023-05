Tak mówi o pracy z partnerem. Żart nie wszystkim może się spodobać

Jak wiadomo, para mieszka na co dzień z dziećmi Anny Muchy z poprzedniego związku. Pod koniec grudnia 2021 roku aktorka opublikowała zdjęcie z ukochanym na swoim profilu na Instagramie, które podpisała tajemniczymi słowami: "no dobra, to ślubne już jest". Mimo to, ani ona, ani Wons, nigdy nie potwierdzili oficjalnie, że są małżeństwem.