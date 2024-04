Tak nazwała ludzi. Nie gryzła się w język

W opisie dołączyła jednak zwracający uwagę hasztag "pasożyt to brzmi dumnie" , nazywając tym samym ludzi "pasożytami". Choć wydaje się to być dość mocnym sformułowaniem, zgodzili się z nią internauci, którzy już skomentowali jej grafikę.

Choć prace Matyldy Damięckiej zdobywają coraz większą popularność, ona sama nie udziela się medialnie i nie ujawnia kulis dotyczących życia prywatnego. Wszystko, co chce przekazać, przekazuje za pośrednictwem publikowanych przez siebie grafik. To one są jej "oficjalnymi komentarzami".