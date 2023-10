Są pierwsze wyniki wyborów. Damięcka zareagowała

Matylda Damięcka od początku kampanii zachęcała do wzięcia udziału w wyborach. Głęboko wierzyła w to, że oddanie głosu to nie tylko obywatelski obowiązek, ale również przywilej. Jeszcze 15 października w godzinach popołudniowych opublikowała w mediach społecznościowych grafikę z hasłem: