Tak noszą się supermodelki, w tym Anja Rubik. Nie potrzeba wiele, by odtworzyć ich styl

Szyk w wydaniu Anji Rubik, czyli romans z czarnym garniturem

Ostatnia rzecz, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, raczej nie jest czymś, co nosi się na co dzień. Mowa o czarnym garniturze. To doskonała alternatywa dla eleganckiej sukienki. Sprawdzi się na spotkanie biznesowe, imprezę firmową, ale również na randkę w eleganckiej restauracji czy wyjście do teatru. Jakie garnitury są teraz w modzie? Trendy zdominowały przez wątpienia modele oversizowe. W ostatnich miesiącach popularne stały się także komplety ze ściętymi marynarkami, choć wszystko wskazuje na to, że te klasyczne – taliowane – też wracają do mody. Choć garnitur jest synonimem elegancji, to nie nosi się już ich tylko w duecie ze szpilkami. Gwiazdy stylizują je z wygodnymi sneakersami.