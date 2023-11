Tak ostrzega domowników. Ludzie nie mają pojęcia

Psy wyją jednak również wtedy, kiedy ich właścicieli nie ma w domu. Tak próbują wezwać ich bowiem do powrotu. Jeżeli pies zaczyna nagle wydawać dźwięki, może to być także sygnał, że coś go boli. Ważne jest, aby obserwować swoje zwierzęta i zwracać uwagę na wszelkie zmiany w ich zachowaniu.