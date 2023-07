Tak radośnie się rośnie! Jak wspierać prawidłowy rozwój malucha poprzez żywienie?

Jesteśmy tym, co jemy. Nie bez znaczenie jest zatem to, co ląduje na naszym talerzu, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli w 1000 pierwszych dni życia. W tym czasie niemowlę, a później małe dziecko szybko rośnie, a jego wrażliwy organizm intensywnie się rozwija. Maluch każdego dnia doświadcza, nabywa nowe umiejętności, a także z radością odkrywa kulinarny świat. Jednocześnie ma szczególne potrzeby żywieniowe, dlatego potrzebuje dopasowanej diety, która będzie wspierała jego harmonijny rozwój. Jakiej? Podpowiadamy.