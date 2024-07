Tak rozpoznasz nieświeżego łososia. Zwróć uwagę na jeden szczegół

Ok, rozumiem

Łosoś to jedna z najchętniej wybieranych ryb. Można wyczarować z niej wiele pysznych potraw. Jeśli kupujesz go w sklepie, przyjrzyj się mu uważnie. W ten sposób wybierzesz najświeższy okaz.

Łosoś to jedna z najzdrowszych ryb. To źródło wielu cennych składników odżywczych, takich jak witamina A, D, E, B6 czy kwasów z grupy omega, które wspierają prawidłową pracę układu nerwowego i odpornościowego. Większość z nas kupuje go w sklepach. Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, aby upewnić się, że ryba jest świeża.

Jak wybrać świeżego łososia?

Zakup łososia jeszcze nigdy nie był tak łatwy, jak teraz. Nie trzeba mieszkać nad morzem, żeby cieszyć się jego smakiem, bowiem ryba sprzedawana jest w większości dużych marketów. Niestety, nie należy on do najtańszych. Za 100 g zapłacisz od 6 do nawet 8 złotych.

Choć ryba sprzedawana w markecie musi spełniać określone wymagania, ciężko zweryfikować, czy tak naprawdę jest świeża. Jak upewnić się w wyborze? Znany dietetyk, Michał Wrzosek opowiedział, jak wybrać świeżego łososia i na co zwrócić szczególną uwagę.

Zdaniem specjalisty najważniejszym wyznacznikiem świeżości łososia jest jego kolor. Powinien być pomarańczowy albo różowo-pomarańczowy. Wszelkie przebarwienia czy białe plamy wskazują na to, że została złowiona dawno temu.

Kolejnym wyznacznikiem świeżości jest sprężystość mięsa. Jak ją sprawdzić? Wyjmij rybę z lodówki i delikatnie na nią naciśnij. Jeśli zostanie na niej odkształcenie, odłóż ją na miejsce. To znak, że nie jest świeża.

Pamiętaj też o tym, aby zweryfikować datę ważności, a także to, czy ryba posiada certyfikaty. Informacja na ten temat powinna znajdować się na opakowaniu. Wybieraj tylko takie, które mają certyfikat ASC i MSC.

Jedna z najbardziej wartościowych ryb

Łosoś od lat uznawany jest za jedną z najzdrowszych ryb, a to za sprawą wysokiej wartości wszystkich kwasów w grupy omega. Każdy z nich wspiera prawidłową pracę układu nerwowego, sercowego i odpornościowego. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby jeść go przynajmniej raz w miesiącu. Warto jednak pamiętać, że łosoś należy do tzw. tłustych ryb. Choć obfituje w białko i inne, cenne składniki odżywcze, w 100 g mięsa znajduje się 184 kcal. Osoby będące na diecie redukcyjnej powinny na niego uważać.

