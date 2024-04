Jakiego łososia wybrać? Ekspert postawił sprawę jasno

Wybór odpowiedniej ryby może okazać się nie lada wyzwaniem. W końcu w sklepach dostępne jest mnóstwo gatunków. Nic więc dziwnego, że często sięgamy właśnie po łososia, którego z łatwością możemy stworzyć w formie dania lub zjeść z nim po prostu kanapkę. Dietetyk, Bartek Szemraj, opublikowała na Instagramie post, na którym zdradził, na co konkretnie zwracać uwagę, gdy stajemy przed zakupem właśnie tej ryby.

Dbając o swoją zbilansowaną dietę, często sięgamy nie tylko po warzywa, ale również ryby, które stanowią prawdziwe bogactwo nienasyconych kwasów omega-3, które mają zbawienny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy. Nic więc dziwnego, że dietetycy tak chętnie wprowadzają je do naszego jadłospisu.

Ogromną popularnością cieszy się łosoś, którego możemy z powodzeniem wykorzystać jako jeden ze składników sałatek oraz kanapek. Świetnie sprawdzi się również na śniadanie, obiad, a nawet kolację, dzięki czemu kupując go, możemy mieć pewność, że wykorzystamy go na wiele sposobów.

Warto również wiedzieć, że łosoś to doskonałe źródło wielu witamin z grupy A, D, E oraz B6. Jedząc go, dostarczamy również swojemu organizmowi m.in. białko, wapń, magnez, a nawet cynk.

Bartek Szemraj w swoim poście na Instagramie zdradził, że stając przed wyborem łososia, należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na sposób jego połowu oraz na to, w jaki sposób był on produkowany.

W przypadku pierwszej ryby okazało się, że była on hodowlana, jednak druga złowiona w morzu.

