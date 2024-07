Spędza lato nad Bałtykiem. Nosi bikini "do góry nogami"

W egzotyczne strony jeździ do pracy – gdy nagrywa "Hotel Paradise". Wygląda na to, że w przerwach między kolejnymi edycjami najbardziej lubi spędzać czas w Polsce. Tego lata Klaudia El Dursi zabrała rodzinę nad Morze Bałtyckie. Ale jeśli wyobrażacie sobie luksusowe apartamenty, to jesteście w błędzie. Cała czwórka mieszka w przyczepie jak na Półwysep Helski, a konkretnie Chałupy, przystało.