Tak ubrała się na event. Błyskotki i prześwity zwracały uwagę

Maffashion to jedna z najpopularniejszych influencerek, która trendy ma w małym palcu. Regularnie dzieli się z internautami swoimi perfekcyjnie dobranymi stylizacjami . Zasługuje na miano modowej ikony w polskich mediach.

Granatowo-czarna mini wykonana była z mieniących się dużych cekinów, które połączone były ze sobą metalowymi elementami. Tak wykonana sukienka sprawiła, że pojawiły się subtelne prześwity, które prezentowały się bardzo kobieco. Do tego Julka dobrała najmodniejszy model w tym sezonie wysokich kozaków z szeroką cholewką. Całość kradła spojrzenia i zdecydowanie wyróżniała się podczas wieczornego wydarzenia.

Błyszczące elementy w stylizacjach powracają szczególnie przy okazji zbliżającego się świąteczno-sylwestrowego okresu. Już teraz możemy zauważyć to mieniące się szaleństwo w wielu sieciówkach czy na stronach internetowych. Cekiny, na które postawiła Maffashion nie wychodzą z mody i od lat zdobią szczególnie wieczorowe i eleganckie kreacje.

Zarówno sukienki, garnitury jak i bluzki z tym mieniącym dodatkiem już w zeszłym sezonie chętnie były noszone. Jednak w tym roku ten trend powraca ze zdwojoną siłą. Błyszczące printy w stylu "glamour" mogliśmy obserwować nawet na fashion weekach wśród najbardziej znanych domów mody. To oznacza, że błyskotki będą motywem przewodnim najbliższych tygodni, a nawet może miesięcy. Dlatego warto mieć w swojej szafie choć jeden cekinowy element, który w okresie jesienno-zimowym nieustanie jest modny i w nawet najzwyklejszej stylizacji potrafi robić efekt "wow".

