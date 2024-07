Stanęła na schodach w jeansowej mini. Wyglądała obłędnie

Maffashion lubi eksperymentować z modą. Bawi się najgorętszymi trendami, a pomysłami na niebanalne stylizacje dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Profil blogerki na Instagramie obserwuje ponad półtora miliona osób. To prawdziwa skarbnica inspiracji. Nie tylko dla młodych kobiet.

Tym razem Julia Kuczyńska wrzuciła na luz, ale wszystko z modowym twistem. Najnowsza stylizacja, którą wybrała na premierę nowego utworu Julii Wieniawy "Sobą tak", to dowód na to, że Maffashion ma w małym palcu najświeższe trendy.

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia. Rozwija się zarówno aktorsko, jak i wokalnie. Gra w filmach i serialach, występuje w spektaklach, a teraz przygotowała dla swoich fanów muzyczną niespodziankę . 10 lipca miał premierę utwór "Sobą tak". Sukces Wieniawy świętowała m.in. Maffashion. Spójrzcie, jak się ubrała.

Obie postawiły na stylizacje "w trendach". Wieniawa zdecydowała się na obcisłą sukienkę mini w sportowym stylu. Look uzupełniły sneakersy i długie skarpetki w białym kolorze . Kiedyś takie połączenie było szczytem kiczu, dziś to absolutny hit! Maffashion wskoczyła w jeansową mini, którą uzupełniła oversizowym T-shirtem oraz kowbojkami.

Znawczynie trendów noszą je zarówno do szortów, jak i zwiewnych sukienek we wzory. Maffashion wybrała najciemniejszą z barw. Czerń świetnie korespondowała z tym, co działo się na górze.