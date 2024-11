Czarne rajstopy idą w odstawkę? Do mini Koroniewska nosi coś innego

Joanna Koroniewska już od dłuższego czasu za pośrednictwem mediów społecznościowych dzieli się z internautami humorystycznymi treściami. Nagrywa krótkie reelsy, które dotyczą życia codziennego . Trzeba przyznać, że wychodzi jej to świetnie i momentami potrafi bawić do łez. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 800 tys. osób.

Ostatnio podzieliła się ujęciami z planu programu "Zróbmy sobie dom". W przerwie między zdjęciami Joanna Koroniewska wpadła na pomysł, by zapozować na tle przenośnej toalety, śmiejąc się, że "ładne tło znajdzie się wszędzie".

Naszej uwadze nie umknął jesienny look aktorki, w którym "wisienką na torcie" była plisowana spódniczka mini. Joanna Koroniewska potrafi zaskoczyć wyczuciem stylu. Jest na bieżąco z aktualnymi trendami. Wybór aktorki padł na plisowaną mini - taki model przewijał się już w zeszłym sezonie , jednak tej jesieni króluje na ulicach. Najczęściej w towarzystwie luźnego swetra i rajstop.

Całość zestawiła z krótkim, szarym płaszczem i sznurowanymi botkami. Uzupełnieniem stylizacji były kolorowe dodatki. Koroniewska zdecydowała się na czerwoną czapkę i szalik oraz fioletowe rajstopy. Wybrała przygaszony odcień, który nie raził w oczy i świetnie korespondował z szarością. Wszystko wskazuje na to, że tej jesieni na dobre zapomniałyśmy o czarnych rajstopach. W stylizacjach gwiazd prym wiodą inne kolory.

Przeżyła wielką tragedię. Teraz apeluje do fanów

Przeżyła wielką tragedię. Teraz apeluje do fanów

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!