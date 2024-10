Przeżyła wielką tragedię. Teraz apeluje do fanów

Regularne badania mogą uratować nasze życie. Niestety wiele osób wciąż nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Nic dziwnego, że organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, które mają zachęcić Polaków do częstszych wizyt u lekarza. Joanna Koroniewska pojawiła się na jednym z nich. Aktorka w rozmowie z reporterem "Party" opowiedziała o tym, dlaczego ta kwestia jest dla niej szczególnie ważna.

Joanna Koroniewska długo nie mogła pogodzić się ze śmiercią matki. Aktorka postanowiła jednak się nie poddawać. Właśnie dlatego, nie tylko regularnie się bada, ale również dba o to, by robili to także jej bliscy.