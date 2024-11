W aptece kosztuje grosze. Wcieraj regularnie, a paznokcie "odżyją"

Manicure hybrydowy i żelowy to obecnie najpopularniejsze metody w stylizacji paznokci. Są doceniane przez kobiety na całym świecie za wygodę, oszczędność czasu oraz efekt końcowy.

Niestety regularne wykonywanie hybryd może skutkować zniszczeniem i osłabieniem płytki. Najczęściej dochodzi do tego tuż po zdjęciu hybryd. Jak zregenerować paznokcie, nie wydając fortuny na specyfiki z drogerii?

Jednym z najlepszych naturalnych sposobów na zniszczone paznokcie jest olejek rycynowy. W aptece kosztuje kilka złotych, a regularne wcieranie go w płytkę zapobiega rozdwajaniu się paznokci. W efekcie są wzmocnione i mniej łamliwe.

Warto zadbać o natłuszczanie. Możesz to zrobić za pomocą olejków. Najlepiej sprawdzą się: kokosowy, migdałowy, z awokado, a nawet oliwa z oliwek. Wystarczy zanurzyć palce w miseczce z lekko podgrzanym olejkiem i odczekać kilkanaście minut. Taki trik pozwoli odżywić i uelastycznić paznokcie.

Niestety odbudowa płytki to długotrwały proces, który może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego, aby skrócić ten proces i maksymalnie je zregenerować, musimy zadziałać również od wewnątrz. Do tego niezbędna będzie zbilansowana dieta. Bogata szczególnie w kwasy omega-3, kwas foliowy, witaminę D, cynk, krzem, miedź, wapń i żelazo.

Dodatkowo warto wspomóc się suplementami, które w składzie zawierają biotynę, i witaminy z grupy B. Pomoże to nie tylko odbudować paznokcie, ale także przyczyni się do poprawy kondycji skóry i włosów.

