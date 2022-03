Tak wygląda dom Anny Dereszowskiej. Wystrój robi wrażenie

- To rodzinny projekt, bo realizujemy go z narzeczonym. Robimy to z myślą o przyszłości naszej i naszych dzieci. Robimy to z myślą, żeby tam spędzać jak najwięcej czasu, żeby tam była nasza przestrzeń. Pracujemy nad tym od ponad roku. Długo trwał zakup, dużo perturbacji z załatwieniem formalności. Ale w końcu jest! Więc mam nadzieję, że nic nas nie odwiedzie już od budowy i samego programu - opowiadała Dereszowska w "Dzień dobry TVN".