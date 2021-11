Anna Dereszowska wspomina ostatni poród. "Czułam się ważna, bezpieczna, szczęśliwa"

Aktorka podchodzi do macierzyństwa z dużym optymizmem. Jeszcze przed porodem mówiła o swoim nastawieniu. "Towarzyszy mi też masa innych emocji, również tych trudnych. I w pełni to akceptuję, to jest naturalne. Jestem przekonana, że to będzie rok wypełniony wspólnymi, ciekawymi, ważnymi projektami, niosącymi radość, spełnienie i uśmiech zarówno rodziców jak i (przede wszystkim!) dzieci" - napisała na Instagramie.