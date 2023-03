Tak wygląda dziś dom z "Big Brothera". "Ruina"

"Big Brother" był ogromnym telewizyjnym hitem. Reality show było emitowane od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN, a następnie od 2 września 2007 do 1 czerwca 2008 na TV4. Program po latach powrócił do emisji – reaktywowana wersja pojawiła się w 2019 roku.