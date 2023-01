Tak wygląda jego żona. Rzadko pokazują się razem

We wspomnianym wywiadzie wyznał też, dlaczego nie przeprowadził się na stałe do stolicy i jak wygląda jego codzienne życie. "Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. Owszem, kiedy przygotowywałem się do «Tańca z gwiazdami», trzeba było ten czas jakoś wypełnić i wtedy bywałem tu i tam. Ale na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam" - podkreślał na łamach kobieta.pl.