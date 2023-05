Tak wyglądała przed programem. Blond fryzura robi wrażenie

Karina Koch to gwiazda ostatnich sezonów serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Kobieta zdobyła popularność występując w programie razem ze swoim bratem. Stefanowi jakiś czas temu udało się znaleźć miłość. Mężczyzna jest zaręczony z Aldoną, z którą spodziewa się dziecka.

Niestety między Aldoną a Kariną powstał poważny konflikt, który doprowadził do ochłodzenia relacji w rodzinie. Mimo kilku podejmowanych prób porozumienia, kobiety nie potrafią znaleźć wspólnego języka i często wymieniają się ostrymi oskarżeniami w mediach społecznościowych.

Ostatnio bohaterka "Chłopaków do wzięcia" postanowiła jednak powspominać. Zamieściła starą fotografię, którą zaskoczyła swoich fanów. Okazało się, że przed występem w programie Karina była blondynką. "Mega stare zdjęcie. Robione kalkulatorem. Może znowu sobie zrobić takie mocne pasemka?" - spytała w opublikowanym poście.

Inni z kolei doradzali Karinie, co mogłaby zrobić z fryzurą. "Zapuść włosy i wtedy pasemka. Będzie superancko" - napisał jeden z użytkowników. Inna osoba zaoferowała: "Spróbuj jaśniejszych odcieni, jak coś pisz na priv, jestem fryzjerką, doradzę". "Pomyśl o zmianie koloru, było ci ładnie w blondzie" - czytamy.

