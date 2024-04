Zaliczył wpadkę w USA. "Sławomir mnie nie poznał"

Pobrali się w 2011 roku. Co jakiś czas media zalewają informacje o rzekomym rozstaniu albo kolejnym kryzysie w związku. Najbardziej zainteresowani przyznają, że nie są idealną parą, a receptą na udany związek jest ciągła praca nad sobą.

Kajra i Sławomir poznali się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Mijali się na korytarzach. Do ponownego spotkania doszło w USA. Kajra pracowała jako kelnerka w jednej z meksykańskich restauracji, Sławomir przyleciał do Stanów Zjednoczonych na warsztaty.

Podczas pobytu w Stanach nawiązała się między nimi nić sympatii. Kontakty utrzymali również po powrocie do kraju. Przyjacielska relacja z czasem przerodziła się w miłość. - Poczułam, jakby ktoś mi oczy otworzył. Poczułam, że to jest człowiek, z którym chce spędzić resztę życia - wspominała Kajra w programie "Demakijaż".

