Tak zmieniała się Danuta Martyniuk. Na starych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Pobrali się 4 lutego 1989 roku. - W dniu, w którym braliśmy ślub, była wiosenna aura. Podobna do tej, co jest teraz. Zenek przyjechał po mnie polonezem. Następnie wsiedliśmy w drugiego, weselnego już poloneza i udaliśmy się do kościoła. (...) Pamiętam, że Zenek wystąpił na naszym weselu. Niestety, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki utwór wykonywał - opowiadała Danuta w rozmowie z "Faktem".