Taki widok zastała w mieszkaniu. "Nie byłam na to gotowa"

Klaudia El Dursi z sentymentem wróciła do nagrań pierwszego sezonu "Hotelu Paradise". Wówczas ekipa udała się aż na Bali. W tym egzotycznym kraju celebrytka natknęła się na pewne przeszkody.

Klaudia El Dursi wspomniała też o kolejnych edycjach. Z każdą kolejną czuła się pewniej w roli prowadzącej. Przełomowa była jednak wyprawa do Panamy. Rajskie plaże, słońce i nabrane w poprzednich sezonach doświadczenie sprawiły, że celebrytce wręcz nie chciało się wracać do Polski.

