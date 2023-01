Takie buty nosi się teraz do pracy. Przekonała cię stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak?

Klasyczne szpilki czy botki na słupku w modzie są od dawna i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Ale zmęczone obcasami gwiazdy lubią od czasu do czasu odetchnąć, wkładając wygodne, sportowe buty. I – co ważne – łączą je nie tylko z dresami, ale też eleganckimi stylizacjami. Sneakersy i garnitur? Okazuje się, że właśnie to połączenie najprawdopodobniej będzie najgorętszym trendem nadchodzących miesięcy. Już teraz lansują je polskie gwiazdy: Agnieszka Woźniak-Starak i Paulina Krupińska. Oto, jak ubrały się do śniadaniówki.