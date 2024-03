Takie fantazje seksualne mają Polki. Zdradza, czego im brakuje

Do tego fantazja o poddaniu jest też użyteczna: kobiety na co dzień muszą podejmować mnóstwo decyzji, dużo nadzorować, kontrolować, załatwić, a nie są za to doceniane, noszone na rękach, bynajmniej. A mężczyźni wcale nie są silni. Co sprawia, że pragniemy, aby przyszedł taki zdecydowany, zaradny, ogarniający, pożądający i nas po prostu wziął. Żebyśmy raz to nie my musiały myśleć, jak to zrobić, tylko żeby partner przejął inicjatywę. Dlatego rozumiem przemocowe fantazje i opisy w książkach, ale chciałam zaproponować coś innego. Coś, co jest prawie pornografią, ale jednocześnie poezją. Chciałam połechtać nasze ciała i mózgi.