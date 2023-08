Rewolucja seksualna w Polsce. W dużych miastach już się zaczęło

Na początku roku na rynku polskim wystartowała aplikacja Feeld, której nazwa nawiązuje do angielskiego "playing the field". Oznacza to romantyczne lub seksualne angażowanie się w relacje z wieloma osobami. Pierwsze, co mi się w niej rzuciło w oczy, to, że mężczyźni bardzo często określają swoją orientację jako "heteroflexible".