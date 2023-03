Takie życzenia Katarzyna Cichopek złożyła internautkom. Mają ukryty przekaz?

Polskie i zagraniczne gwiazdy świętują Dzień Kobiet, a wśród nich znalazła się także Katarzyna Cichopek, która nie zapomniała oczywiście o swoich instagramowych obserwatorkach. Cichopek zamieściła dłuższy wpis, który może mieć ukryty przekaz. Odniosła się m.in. do szacunku i docenianiu przez mężczyzn czy "czerwonych lampek".

Jej wpis w zaledwie godzinę polubiło ponad tysiąc osób, a fanki, oprócz podziękowań za życzenia, pisały jej w komentarzach, że one również życzą jej w szczególności miłości i szczęścia. Nie brakowało też słów, że na udostępnionych zdjęciach wygląda zjawiskowo.

Maciej Kurzajewski został dziadkiem 3 marca 2023 roku. To tego dnia na świat przyszła jego pierwsza wnuczka, córka jego syna Franciszka i jego synowej Laury. Nie wiadomo jednak, jakie imię otrzymała. Ze względu na pochodzenie synowej Kurzajewskiego, może być ono angielskie bądź włoskie (Laura Esmeralda Vaccari jest Włoszką - przyp. red.).

